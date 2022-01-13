بالصور:توسعة وإعمار في مزار سيد محمد في صلاح الدين

2022/01/13 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الامانة الخاصة لمرقد السيد محمد

(عليه السلام) مع مع احدى الشركات

الاجنبية بمشروع توسعة وإعمار مزار

سيد محمد (عليه السلام) وشملت التوسعة

باب القبلة من الخارج وباب الحمد وانشاء

اواوين باب القبلة

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