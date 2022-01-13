2022/01/13 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:17

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