النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقار تابع للدولة في النجف الاشرف

2022/01/13 | 14:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الحميس، عن إحباطها محاولة للاستيلاء على عقار تابع للدولة في محافظة النجف الاشرف.وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام الدائرة بتنظيم عقد مُساطحةٍ على الساحة الواقعة أمام مُستشفى النجف (الألماني) بثمنٍ […]

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