2022/01/13 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XjdhXMe_CWc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الاستعدادات كبيرة من قبل الامانة تحسبا لأي موجة سيول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الاستعدادات كبيرة من قبل الامانة تحسبا لأي موجة سيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).