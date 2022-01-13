مستشار عسكري: أميركا زادت من وجودها العسكري رغم الانسحاب المزعوم

2022/01/13 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الخميس، عن قيام القوات الاميركية بزيادة تواجدها بعد اعلان انسحابها من العراق في 31 كانون الأول 2021.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحركات ما يسمى التحالف الدولي بقيادة امريكا زادت بالتزامن مع وصول قوات اميركية الى قاعدة عين الاسد ما يؤشر الى عدم وجود اي انسحاب أميركي […]

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