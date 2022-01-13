برهم صالح يقدم أوراق ترشيحه رسميا لشغل منصب رئيس الجمهورية

2022/01/13 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر في مجلس النواب ان رئيس الجمهورية برهم صالح رشح نفسه لنيل ولاية رئاسية ثانية.وقالت المصادر ان صالح قدّم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل رسمي الى مجلس النواب العراقي.وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد أكد في وقت سابق انه سيرشح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية كمرشح وحيد للحزب.

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