نواب: اتفاقات الساعات الأخيرة تؤكد أن الحكومة ستكون أغلبية وطنية

2022/01/13 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

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قال نواب ان اتفاقات الساعات الأخيرة المبدئية بين الكتل الكردية والسنية والكتلة الصدرية وكذلك بعض القوائم المتحالفة وبعض المستقلين، افضت الى ان شكل الحكومة سيكون حكومة اغلبية وطنية

واكد النواب أن معالم تشكيل هذه الحكومة بدأت مع تشكيل هيئة رئاسة البرلمان واختيارها الامر الذي يعطي ملامح لتشكيل حكومة اغلبية مشيرين الى ان حكومة الأغلبية قد تمهد لتشكيل معارضة فاعلة.

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