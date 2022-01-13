2022/01/13 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه وفق ما أعلن عنه مصدر قضائيوأعلن جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق، القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة وجرى توقيفه بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر قضائي: الحكم بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر قضائي: الحكم بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).