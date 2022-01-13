الإمارات الأقوى عربيًا..تعرف إلى ترتيب جوازات السفر العربية لعام 2022

2022/01/13 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيًا والـ15 عالميًَا، بقدرة حامله على دخول 175 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول، وذلك بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر.

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