وفاء للمناضلين/الذّكرى الثّانية لرحيل منصف اليعقوبي. - الطايع الهراغي

2022/01/13 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي هذا الاعتراف جزء من عربون وفاء لمن نتمنّى لو أنّ التّاريخ يُسعفنا بأن نكون في حجم ما هم به جديرون- لمن قاسمناهم قناعة، وبادلناهم تقديرا بتقدير.



وفاء لمن لم يرتكب إلاّ جرما واحدا: حلول صوفيّ في ما به آمن، وما استأذن في ذلك أحدا.



مضى خفيف الظلّ / طاهرا من كل رجس، رحل دون كبير ضجيح ليترك للمتيّمين بتدبيج ركيك المراثي وترصيف بليد المدائح واعتلاء منصّات بورصات القيم المنقولة فرصة استنساخ نصوص باهتة ب ......





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