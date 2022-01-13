-أدنى من سماء-، مختارات شعرية تفيض بالشجن - جميلة شحادة

2022/01/13 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة 308 صفحاتٍ عدد صفحات كتاب، "أدنى من سماء".



وهذا، بالنسبة لي عدد كبير نسبيًا.



وبالذات، لمَن مثلي لا جَلَد لها على قراءة الأعمال الأدبية الكبيرة حجمًا، مهما كان نوع هذه الأعمال؛ رواية، قصة قصيرة، قصيدة...



وبخاصة أن التزاماتي اليومية والمهنية، كآخرين غيري، كثيرة، وإيقاع حياتنا سريع جدًا في هذا العصر.



أما السبب الأهم، فهو تجربتي مع قراءة قصص قصيرة وقصائد ورواياتٍ، استهلكت الكثير من وقتي ومن أعصابي ل ......





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