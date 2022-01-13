2022/01/13 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان، التي أُعلن عنها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، تقدما علميا هاما، لكن لا يزال من المبكر التكهن بقدرتها على قلب المعادلة في هذا المجال، على ما يؤكد خبراء في فرنسا وبريطانيا، نقلت عنهم فرانس برس.

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