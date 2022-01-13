2022/01/13 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصيبت فتاة، اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة بعد محاولتها الانتحار بإطلاق النار على نفسها في الغزالية.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "شابة تولد 2005 أقدمت على إطلاق النار على نفسها في منطقة الرأس من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار داخل دارها ضمن منطقة الغزالية ببغداد".

وأضاف أن "الفتاة ترقد في العناية المركزة بعد إصابتها"، مبيناً انه "حتى الان لم يتم التعرف على أسباب محاولة الانتحار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة فتاة بجروح خطيرة بعد محاولتها الانتحار باطلاق النار على نفسها في الغزالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة فتاة بجروح خطيرة بعد محاولتها الانتحار باطلاق النار على نفسها في الغزالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).