لأول مرة منذ سنوات.. نهائي دوري أبطال آسيا لن يقام في تشرين الثاني

2022/01/13 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تنشر وكالة/ المعلومة/ مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2022/ 2023.وبحسب روزنامة الاسيوي فإن دور المجموعات لغرب آسيا سيقام خلال الفترة من 7 حتى 27 نيسان فيما يقام الدور ذاته لمجموعات الشرق من 15 نيسان حتى 1 آيار.وفي دور ثمن النهائي، تقام مباريات الغرب أيام 3 و 4 شباط وفي […]

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