القبض على أحد أخطر تجار المخدرات جنوبي العراق - عاجل

2022/01/13 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "بعد ورود معلومات عن وجود احد تجار المواد المخدرة، الذي يقوم بنقلها من احدى المحافظات الى محافظة البصرة، تم تشكيل فريق عمل من شعبة مخدرات القرنة ونصب كمين محكم في المكان المحدد والقبض عليه وبحوزته مواد مخدرة تقدر بـ4 كغم من المواد المخدرة موزعة على اربعة اكياس".

وتابع البيان، "تبين ان المتهم من ارباب السوابق ومحكوم سابقا وفق المادة ٢٨ مخدرات".واشار الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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