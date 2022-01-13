رونالدو: لا أقبل بأقل من هذا الوضع في البريميرليج

2022/01/13 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، المدير الفني للفريق رالف رانجنيك، مُشيرًا إلى أنه يحتاج فقط للوقت من أجل تطبيق أفكاره وتطوير أداء الفريق.وأسندت الإدارة المهمة لرانجنيك حتى نهاية الموسم، عقب إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية.وقال رونالدو، خلال حواره لشبكة “سكاي […]

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