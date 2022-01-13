جرعة معززة من أسترازينيكا تثبت فعاليتها مع هذه اللقاحات

2022/01/13 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس إن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها ضد كوفيد-19 والمعروف تجارياً باسم فاكسزيفريا Vaxzevria، أظهرت أنها ولّدت استجابة أعلى للأجسام المضادة ضد متغير أوميكرون وغيره، بما في ذلك سلاسلات بيتا، ودلتا، وألفا، وغاما من كورونا، عند إعطائها كجرعة معززة ثالثة.وأوضح شركة الأدوية أن الاستجابة المتزايدة لوحظت […]

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