2022/01/13 | 14:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد ديني في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/13 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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