شرطة البصرة تطيح باخطر تجار المخدرات في المحافظة

2022/01/13 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة البصرة، اليوم الخميس، من الاطاحة باخطر تجار المخدرات في المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة البصرة والمنشأت اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد، بملاحقة مروجي المخدرات في المحافظة وبعد ورود معلومات عن وجود احد التجار للمواد المخدرة والذي يقوم بنقل المواد المخدرة […]

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