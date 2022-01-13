2022/01/13 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال فلاديمير بوليبوك، الخبير الروسي في مجال المناعة، إن حامل متحور أوميكرون لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالي 100 شخص عند العطس مرة واحدة.وأضاف بوليبوك، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية: “حتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى.كانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية، لكن أوميكرون تجاوزها حتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطسة واحدة من مريض أوميكرون تصيب هذا العدد من البشر!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطسة واحدة من مريض أوميكرون تصيب هذا العدد من البشر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).