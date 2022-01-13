بسبب كورونا.. الطعام يهبط من السقف في قرية الألعاب الأولمبية بالصين

2022/01/13 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا التي باتت تسيطر على مفاصل الحياة في العالم، يبدو أن تأثير الجائحة انتقل الى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة بكين الصينية، حيث يتم تحضير المعكرونة والأرز والبيرغر وتوصيلها بواسطة الروبوتات في قرية الألعاب الأولمبية.وكان الصحفيين من أوائل الحاضرين الذين خاضوا هذه التجربة المستقبلية.

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