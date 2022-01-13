الداخلية تصدر توجيها بشأن الدراجات النارية المخالفة

2022/01/13 | 15:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الحجر عن الدراجات النارية غير المسجلة أصولياً، وإمهال أصحابها مدة شهر كامل لغرض تسجيلها.

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