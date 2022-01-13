قرار من وزير الداخلية يخص الدراجات المحجوزة

2022/01/13 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، برفع الحجز عن الدراجات النارية المحجوزة من قبل مديرية المرور، لإعطاء مهلة لتسجيلها من قبل أصحابها.

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وذكر الغانمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2022)، انه "بعد المناشدات الكثيرة التي ترد إلينا بشان الدراجات النارية المحجوزة من قبل مديرية المرور العامة وذلك لعدم تسجيلها بشكل اصولي، ومن أجل اعطاء فرصة لأبنائنا خاصة الذين يعملون بهذه الدراجات من الكسبة من الطبقة الفقيرة، وجهنا برفع الحجز عنها، وإمهال أصحاب هذه الدراجات وغير المسجلة أيضاً ، شهرا كامل لتسجيلها".

واشترط الغانمي على أن "تقوم الجهات المختصة في مقدمتها مديرية المرور العامة بمتابعة جميع الدراجات غير المسجلة لإكمال تسجيلها، وحجز المخالفة منها بعد انتهاء الفترة المحددة أعتباراً من تاريخ هذا اليوم".

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