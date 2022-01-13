2022/01/13 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمواقف بين "الحزن والفرح" تفاعل معتقلون سابقون وحقوقيون مع الحكم الذي أصدرته محكمة "كوبلنز" الألمانية بحق الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، العقيد أنور رسلان.

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