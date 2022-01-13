2022/01/13 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية، مؤكدا انها اوقفت كل الاجراءات المتعلقة بالجلسة البرلمان الاولى.وقال خشان في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “المحكمة الاتحادية اوقفت الاجراءات المتعلقة بالجلسة الاولى بما فيها اجراءات تسجيل الكتلة الاكبر واختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان”.يذكر ان المحكمة الاتحادية اصدرت في وقت […]

ظهرت المقالة خشان: الاتحادية أوقفت إجراءات جلسة البرلمان الأولى بما فيها انتخاب الحلبوسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: الاتحادية أوقفت إجراءات جلسة البرلمان الأولى بما فيها انتخاب الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: الاتحادية أوقفت إجراءات جلسة البرلمان الأولى بما فيها انتخاب الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).