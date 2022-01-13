المحكمة الاتحادية تجمد عمل رئاسة البرلمان مؤقتًا

2022/01/13 | 15:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتًا بناء على دعوى تقدم بها النائب باسم خشان.

وصدر القرار في جلسة المحكمة، الخميس 13 كانون الثاني/يناير، للنظر في طلب النائب باسم خشان لإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "نظرًا لوجود مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب".

وتضمن الطلب، "إيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيسه ونائبيه" لحين حسم الدعوى.

وقررت المحكمة، بناءً على الدعوى، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتًا لحين البت فيها.

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