قيادي كردي: ترشيح زيباري ليس رسميا.. وهذا ما يجري

2022/01/13 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، ان ترشيح القيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، ليس رسمي حتى هذه اللحظة.وقال القيادي الذي فضل الكشف عن اسمه، لوكالة ايرث نيوز، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الان لم يقدم اوراق ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب العراقي، وهذا […]

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