العراق الأكثر تضررًا..إليكم ترتيب الدول العربية بحسب إصابات ووفيات فيروس كورونا

2022/01/13 | 15:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون حول العالم، إليكم ترتيب الدول العربية الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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