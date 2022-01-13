المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

2022/01/13 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.

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