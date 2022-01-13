لم يدعمه اي حزم.. قيادي كردي يرشح لرئاسة الجمهورية

2022/01/13 | 15:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لست مرشحا لأي حزب ولا أنوي الانسحاب حتى نهاية التصويت.

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