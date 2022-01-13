الغزي: قرب المباشرة بزراعة 100 كم لمكافحة التصحّر في محافظة ذي قار

2022/01/13 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الخميس، عن قرب المباشرة بتنفيذ مشروع زراعة 100 كيلومتر من الأشجار لمكافحة التصحر في المحافظة ومنع الكثبان الرملية من الزحف نحو المدن المأهولة بالسكان.

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وقال الغزي في حديث لـ "ناس"، (13 كانون الثاني 2022)، إن "المشروع سيتم تنفيذه بدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتضمن زراعة أشجار بمسافة 100 كيلومتر على الطريق السريع الذي يربط محافظة ذي قار بمحافظتي المثنى والديوانية ابتداءً من منطقة الكطيعة التي تشهد كثافة في الكثبان الرملية".

وأضاف الغزي، أن "المشروع سيسهم في استيعاب قرابة 3 آلاف شخص من خريجي كليات الزراعة"، موضحاً بأن "خبراء أجانب من هنغاريا قدموا للمحافظة برفقة وفد من وزارة الزراعة لتشخيص حركة الكثبان وطبيعة الأرض والنباتات النامية وكيفية المعالجات السابقة فيها وأماكن بدء إنشاء الحزام الأخضر واختيار أنواع النباتات".

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