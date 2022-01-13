2022/01/13 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيخوض حزب الله الانتخابات النيابية اللبنانية، إذا ما سمح بإجرائها، من دون خصوم مذهبيين.الجماعات السنية لم تلتئم على خطاب ضده، والمسيحيون ممن يستعدون لمواجهته انتخابياً ستلحق التعبئة ضدهم مزيداً من الخسارات لحليفه المسيحي جبران باسيل! وخوض الانتخابات النيابية في لبنان من دون خصم مذهبي يفقد من سيخوضها القدرة الرئيسة على دفع الطائفة إلى صناديق الاقتراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله يوقظ "عملاء السفارات") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله يوقظ "عملاء السفارات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).