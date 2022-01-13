عديل طالباني يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/13 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن عديل طالباني رشّح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) أن "لطيف راشد، عديل الرئيس الراحل جلال طالباني، يقدم اوراقه بشكل رسمي لمنصب رئيس الجمهورية".

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