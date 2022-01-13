الإطاحة بعناصر إرهابية في كركوك

2022/01/13 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكاعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، عن تمكنها من الإطاحة بعدد من العناصر إرهابية في كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعمل فني يسودة الدقة وبمتابعة حثيثة ضمن قاطع المسؤولية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من القاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي الى عصابات داعش الإرهابية، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق المادة(١/٤) إرهاب".واضافت ان "احدهم يعمل بصفة ناقل ضمن مايسمى قاطع الرشاد حيث يقوم بشراء المؤن والمواد الغذائية وايصالها للعصابات الارهابية في مضافات تقع في وادي زغيتون"، لافتة الى ان " القبض جاء في ناحية الرشاد ومركز مدينة كركوك بالتنسيق المشترك مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك والفرقة الخامسة شرطة اتحادية ومفرزة من الأمن الوطني".

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