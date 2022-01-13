2022/01/13 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، الخميس ، قرار المحكمة بإيقاف عمل البرلمان لحين البت بالدعوى المقدمة من الاطار التنسيقي يؤكد بصورة عدم دستورية استبدال رئيس السن والإجراءات التي تم اتخاذها من خلال انتخاب رئيس برلمان ونائبيه ، مشيرا الى انه في حال كسب الدعوى فان المعادلة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون : قرار الاتحادية نزع الصلاحيات عن رئيس البرلمان ونائبيه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون : قرار الاتحادية نزع الصلاحيات عن رئيس البرلمان ونائبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).