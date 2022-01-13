2022/01/13 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انطلقت منافسات دوري الناشئين بكرة الطائرة في محافظة كربلاء المقدسة.وتغلب الشطرة على نفط ميسان بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (21-25) (25-14) (25-16) (25-14) أولى مواجهات المجموعة الجنوبية للبطولة.وفي أولى مواجهات مجموعة الفرات الأوسط، تغلب الخيرات على الروضتين بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-18) (24-26) (25-18 (25-21).وتغلب فريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطرة والخيرات والرميثة ينجحون في الاختبار الأول لطائرة الناشئين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطرة والخيرات والرميثة ينجحون في الاختبار الأول لطائرة الناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).