الخوف من الاخر - احمد شحيمط

2022/01/13 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_شحيمط كيف تخشى فرنسا العلمانية مثلا على التركيبة السكانية من وجود الآخر؟ ، وكيف تصاب أمريكا بالرهاب من الآخر العابر للحدود، وهي في الأصل بلد الهجرة والحالمين والناقمين والراغبين في ولادة جديدة على أرض الأحلام؟ هل الأزمات التي تعصف بالغرب وتعلن عن بداية تآكله سببا في تزايد الخوف من الآخر؟ إنها بالفعل مجموعة من الأسئلة التي نعاين صداها على مستوى الواقع من خلال فكرة "الاستبدال الكبير" التي بدأت تخترق الغرب ......





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