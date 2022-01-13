مشروبات تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي.. ما هي؟

2022/01/13 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتطلب دماغنا وجهازنا العصبي كميات هائلة من الطاقة والمواد المغذية.يمكن الحصول على كل ما تحتاجه ليس فقط من الطعام، ولكن أيضًا من المشروبات التي تحتوي على تركيبة كيميائية غنية.يتحدث موقع “ريدوس” عن بعض المشروبات.القهوة إذا كنت لا تستطيع تخيل صباحك من دون قهوة، فأنت لست وحدك: أكثر من نصف سكان […]

ظهرت المقالة مشروبات تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي..



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