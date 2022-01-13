في 2022.. ما هو ترتيب العراق باحتياطيات الذهب؟

2022/01/13 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حصل العراق على المرتبة الخامسة عربيا باحتياطيات الذهب، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي هذا العام.نشر المجلس مؤخرا تقريره لشهر يناير 2022، حيث أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35571.3 طن من المعدن، بزيادة نحو 11 طنا عن تقرير شهر ديسمبر الماضي.وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية […]

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