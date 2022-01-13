الداخلية تقرر رفع الحجز عن الدراجات غير الأصولية وتمهل أصحابها مدة محددة لتسجيلها

2022/01/13 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، رفع الحجز عن الدراجات غير الأصولية، فيما أمهلت أصحابها مدة محددة للتسجيل.وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد المناشدات الكثيرة التي ترد إلينا بشأن الدراجات النارية المحجوزة من قبل مديرية المرور العامة وذلك لعدم تسجيلها بشكل اصولي، ومن …

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