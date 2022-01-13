وزير التخطيط يعلن الشروع بإعداد دراسات الجدوى لمشروع الطريق الحلقي لبغداد

2022/01/13 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الخميس، الشروع باعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمسوح والتصاميم التفصيلية، لمشروع الطريق الحلقي الرابع في مدينة بغداد.وأوضح وزير التخطيط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مشروع اعداد دراسات الجدوى تم ادراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لسنة ٢٠٢١، …

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