صحة السليمانية ترسل 10 فحوصات إلى بغداد لأشخاص يشتبه إصابتهم بأوميكرون

2022/01/13 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – واع

أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الخميس، عن ارسال 10 فحوصات إلى بغداد لأشخاص يشتبه إصابتهم بأوميكرون.

وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محافظة السليمانية لم تسجل حتى الان اية حالات اصابة باوميكرون".

واضاف "ارسلنا 10 فحوصات إلى المختبر المركزي في بغداد لأشخاص يشتبه إصابتهم بأوميكرون"، مشيرا الى ان "نتائج الفحص ستظهر خلال الأسبوع المقبل".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وأضافت، انه "تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".

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