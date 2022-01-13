2022/01/13 | 16:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة أسترازينيكا، اليوم الخميس، أن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لفيروس كورونا أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون، وغيره من السلالات المتحورة بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا.وقالت الشركة إن الاستجابة المتزايدة لوحظت في أولئك الذين تم تطعيمهم سابقا إما بلقاحها […]

ظهرت المقالة بشرى سارة من أسترازينيكا بشأن الجرعة الثالثة ومقاومة أوميكرون أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشرى سارة من أسترازينيكا بشأن الجرعة الثالثة ومقاومة أوميكرون) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشرى سارة من أسترازينيكا بشأن الجرعة الثالثة ومقاومة أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).