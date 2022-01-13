2022/01/13 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. وقفة شعبية في بغداد تطالب بإنجاز مشروع الفاو وطريق الحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. وقفة شعبية في بغداد تطالب بإنجاز مشروع الفاو وطريق الحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).