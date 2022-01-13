السليمانية: ارسال 10 فحوصات إلى بغداد لأشخاص يشتبه إصابتهم بأوميكرون

2022/01/13 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلنا 10 فحوصات إلى المختبر المركزي في بغداد لأشخاص يشتبه إصابتهم بأوميكرون.

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