رونالدو: رانجنيك سيقوم بعمل جيد.. سيحتاج إلى الوقت لتطوير يونايتد

2022/01/13 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يثق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نجاح المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يرى أن المدرب بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير الفريق.وتولى رانجنيك المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة أولي غونار سولشار في نوفمبر الماضي بعد سلسلة من النتيجة […]

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