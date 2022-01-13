حزب بارزاني يسمي رئيس الكتلة والمتحدث باسمها في البرلمان الاتحادي

2022/01/13 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، تعيين النائبة فيان صبري رئيساً لكتلة الحزب والنائبة فيان دخيل متحدثة باسم الكتلة في البرلمان الاتحادي.

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وذكر النائب عن الحزب شوان كلاري، في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي، تابعه "ناس" (13 كانون الثاني 2022)، انه "تقرر تعيين النائبة فيان صبري رئيسا لكتلة الحزب، والنائبة فيان دخيل متحدثة باسمها من قبل الديمقراطي الكردستاني".

واضاف كلاري "سيتم تعيين نائب رئيس الكتلة والمقرر بعد تشكيل لجان البرلمان".

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