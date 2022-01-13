2022/01/13 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عملية مناقصة "اتسمت بالدقة والتنافسية"، فازت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بترسية عقد بقيمة 946 مليون دولار أميركي لتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع التطوير المستدام لحقل "أم الشيف" الاستراتيجي، رغم "ضغوط بكين الكبيرة من أجل فوز شركات صينية بهذا العقد"، حسبما قال موقع "أويل برايس" (oil price).

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