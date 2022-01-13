مشروع الكابل الضوئي يدخل الخدمة في كركوك

2022/01/13 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن دخول مشروع الكابل الضوئي يدخل الخدمة في محافظة كركوك.

وقالت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "استنادا الى توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني ومدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس اسامة جهاد الهماشي بضرورة تقديم أفضل الخدمات الى المواطنين من خلال تشغيل كافة المشاريع، تمكنت مديرية اتصالات ومعلوماتية كركوك مساء امس الأربعاء من تفعيل خدمات الانترنت الكابل الضوئي المنزلي في منطقة الحي العسكري من قبل كوادر التراسل والنفاذ الضوئي في المديرية".

وقال المهندس محمد قيس مدير اتصالات ومعلوماتية كركوك إن "عدد المشتركين لهذه الخدمة بلغ حوالي 3700 مشترك وقابل للزيادة، وبخدمة ذات جودة عالية وبتنفيذ شركة طريق الثريا".

وأضاف يعد هذا المشروع من المشاريع المهمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تؤكد عليها وزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

ويذكر ان مديرية اتصالات ومعلوماتية كركوك تشهد حركة نشطة وواسعة في إنجاز المشاريع التي تنفذ في المحافظة من اجل النهوض بواقع الخدمات واكمال كافة المشاريع وانجازها بأسرع وقت لتقديم أفضل الخدمات الى المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بخدمة الانترنت وقطاع الاتصالات بشكل عام.

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