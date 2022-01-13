تحرك من مجلس الخدمة لاعادة “أطباء الخارج” الى العراق

2022/01/13 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحث مجلس الخدمة الاتحادي ، الخميس ، امكانية عودة الكفاءات العراقية من الخارج وتعيينها في المؤسسات العراقية.وقال اعلام المجلس، في بيان تلقت وكالة / المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، استقبل نقيب الأطباء جاسم العزاوي في مقر المجلس”.وجرى خلال اللقاء “مناقشة شؤون الخريجين الجدد من الأطباء […]

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